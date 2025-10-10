Pai caminhoneiro leva filha de caminhão para casamento

Noiva chega à Paróquia de Santo Antônio, em Jaboatão dos Guararapes, em entrada inusitada que emocionou convidados e viralizou nas redes sociais

Filha foi levada ao altar, de caminhão, por pai caminhoneiro (Reprodução/Redes Sociais)

Após rodar tantos quilômetros pelas estradas, um caminhoneiro fez a viagem mais especial da sua vida: levar a filha até a igreja onde ela se casaria.

A noiva, Maria Emanuela, chegou ao altar em um caminhão. A entrada inusitada surpreendeu e emocionou os convidados na Paróquia de Santo Antônio, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, onde recebeu elogios de internautas. Uma usuária comentou: “Que maravilha, fiquei encantada com essa atitude, parabéns e toda felicidade do mundo para sua nova vida”. Outra destacou a inspiração do gesto: “Meu pai é e sempre foi caminhoneiro, achei o máximo a ideia e quando eu puder fazer meu casamento vou aderir à ideia! Será uma linda homenagem”.

Na legenda do post, Emanuela escreveu: "Neste dia tão especial, cada detalhe reflete nossa história de amor e coragem. De caminhão até o altar, seguimos juntos, fortalecidos pelo coração. O começo de uma nova jornada, carregada de sonhos e emoção".