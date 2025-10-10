Aulão gratuito espera reunir 20 mil alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual

Aulão vai preparar para o Enem 2025 (Divulgação )

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realiza, nesta sexta-feira (10), a ação “PE no Aulão – Estudante Nota 10”, uma grande mobilização pedagógica que vai reunir cerca de 20 mil estudantes concluintes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual.

O evento acontecerá em 45 polos distribuídos por todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do estado, visando reforçar a aprendizagem dos estudantes com foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

A iniciativa visa a preparação dos estudantes para as avaliações externas, como o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema Seriado de Avaliação da UPE (SSA) e o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), além de potencializar a aprendizagem e promover equidade educacional.

A proposta pedagógica do “PE no Aulão – Estudante Nota 10” se ancora no princípio do fortalecimento das aprendizagens essenciais. Os descritores selecionados para o aulão foram identificados a partir de dados diagnósticos e análises de desempenho, buscando intervir de forma assertiva nos pontos de maior dificuldade dos estudantes.

O evento será realizado em dois turnos, com horários padronizados: pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h, possibilitando ampla participação dos estudantes das escolas estaduais. Cada gerência regional de educação deverá realizar, no mínimo, dois aulões em sua jurisdição.

“O PE no Aulão é mais do que uma revisão de conteúdos. É um movimento de valorização da juventude, da aprendizagem e do futuro de Pernambuco. Quando escola, gestão e a comunidade caminham juntas, os resultados aparecem com força e propósito”, afirmou o Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.

Além do conteúdo pedagógico, o projeto valoriza o protagonismo juvenil, com estudantes dos 1º e 2º anos participando da acolhida dos concluintes e da organização do evento. Professores com perfil dinâmico e inspirador foram selecionados para transformar as aulas em experiências significativas e motivadoras.

Dentro do cronograma, o evento iniciará com a acolhida dos estudantes pelas equipes gestoras e pedagógicas, em seguida, ocorrerá o momento “Histórias que Inspiram”, com depoimentos de ex-alunos da rede pública.

Dando início às aulas, ocorrerão três aulas consecutivas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, com duração de 50 minutos cada, intercaladas por uma pausa de 10 minutos para macroginástica.

A mobilização envolve gestores, coordenadores, professores e a comunidade escolar em um esforço coletivo que reforça o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.

