Aulão gratuito espera reunir 20 mil alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual
Evento acontecerá em 45 polos distribuídos pelas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) da Secretaria de Educação Estadual (SEE)
Publicado: 10/10/2025 às 07:39
Aulão vai preparar para o Enem 2025 (Divulgação )
A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) realiza, nesta sexta-feira (10), a ação “PE no Aulão – Estudante Nota 10”, uma grande mobilização pedagógica que vai reunir cerca de 20 mil estudantes concluintes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual.
O evento acontecerá em 45 polos distribuídos por todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) do estado, visando reforçar a aprendizagem dos estudantes com foco nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
A iniciativa visa a preparação dos estudantes para as avaliações externas, como o Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (SAEPE), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema Seriado de Avaliação da UPE (SSA) e o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), além de potencializar a aprendizagem e promover equidade educacional.
A proposta pedagógica do “PE no Aulão – Estudante Nota 10” se ancora no princípio do fortalecimento das aprendizagens essenciais. Os descritores selecionados para o aulão foram identificados a partir de dados diagnósticos e análises de desempenho, buscando intervir de forma assertiva nos pontos de maior dificuldade dos estudantes.
O evento será realizado em dois turnos, com horários padronizados: pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h, possibilitando ampla participação dos estudantes das escolas estaduais. Cada gerência regional de educação deverá realizar, no mínimo, dois aulões em sua jurisdição.
“O PE no Aulão é mais do que uma revisão de conteúdos. É um movimento de valorização da juventude, da aprendizagem e do futuro de Pernambuco. Quando escola, gestão e a comunidade caminham juntas, os resultados aparecem com força e propósito”, afirmou o Secretário Executivo de Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.
Além do conteúdo pedagógico, o projeto valoriza o protagonismo juvenil, com estudantes dos 1º e 2º anos participando da acolhida dos concluintes e da organização do evento. Professores com perfil dinâmico e inspirador foram selecionados para transformar as aulas em experiências significativas e motivadoras.
Dentro do cronograma, o evento iniciará com a acolhida dos estudantes pelas equipes gestoras e pedagógicas, em seguida, ocorrerá o momento “Histórias que Inspiram”, com depoimentos de ex-alunos da rede pública.
Dando início às aulas, ocorrerão três aulas consecutivas de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, com duração de 50 minutos cada, intercaladas por uma pausa de 10 minutos para macroginástica.
A mobilização envolve gestores, coordenadores, professores e a comunidade escolar em um esforço coletivo que reforça o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora.