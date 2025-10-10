Homem morre após passar mal e cair de andaime em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco
O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9), no bairro Newton Carneiro; De acordo com informações extraoficias, o idoso teria passado mal antes de cair do andaime enquanto realizava uma reforma na casa que havia comprado
Publicado: 10/10/2025 às 08:49
IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)
Um homem morreu após passar mal e cair de um andaime na manhã de quinta-feira (9), no bairro Newton Carneiro, na cidade de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. O acidente ocorreu por volta das 9h.
A vítima foi identificada como Manuel José da Silva, de 66 anos. De acordo com testemunhas, ele realizava uma reforma na casa que havia comprado recentemente quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de aproximadamente 1,4 metro.
Familiares informaram que Manuel havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) anteriormente e enfrentava problemas de saúde. A suspeita é de que ele possa ter passado mal antes da queda.
O corpo de Manuel José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso segue sob a responsabilidade da Delegacia de Palmares. "As diligência seguem até o esclarecimento do caso", disse.