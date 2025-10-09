Porto de Suape atinge 20 metros de profundidade em canal externo e recebe petroleiro da Transpetro

Também está em andamento a dragagem do canal interno, que visa restabelecer as profundidades de navegação para 16,2 metros

Porto de Suape (Divulgação/Suape)

O Porto de Suape, em Ipojuca, concluiu a dragagem do seu canal de acesso externo, que agora têm 20 metros de profundidade, nesta quinta-feira (9). A nova capacidade permite ao complexo marítimo competir com os principais portos do Brasil e das Américas.



A dragagem do canal externo foi homologada pela Marinha do Brasil e também garantiu um calado de até 17,3 metros, que possibilita a atracação de navios da classe Suezmax, os quais possuem capacidade superior a 170 mil toneladas de porte bruto.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, destacou o momento como um "divisor de águas" para a história do porto. Segundo ele, o canal externo é resultado de um projeto robusto que amplia o potencial logístico de Pernambuco. A gestão está investindo em modernização para atrair mais negócios e receber embarcações de grande porte.

Intervenção interna

Também está em andamento a dragagem do canal interno, que visa restabelecer as profundidades de navegação para 16,2 metros, garantindo condições adequadas para o tráfego e a atracação de diferentes portes de embarcações com carga máxima, a exemplo do Panamax (navio com 366 metros de comprimento).

O investimento total nas obras de dragagem soma R$ 217 milhões, sendo R$ 117 milhões são provenientes do Governo do Estado, e R$ 100 milhões vêm do Ministério de Portos e Aeroportos, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC3).

O prazo de execução da dragagem interna é de seis meses, com remoção estimada de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

A mudança foi inaugurada pela chegada do navio petroleiro Romulo Almeida, da frota da Petrobras e operado pela Transpetro, embarcação que atracou por volta das 9h no Píer de Granel Líquido 3A. O objetivo da manobra era o embarque de 17 mil metros cúbicos (m³) de Diesel S10, produto oriundo da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). A operação foi realizada por equipes de Suape, da Praticagem de Pernambuco e da Capitania dos Portos, priorizando a segurança e eficiência.