Primeira fábrica brasileira da BYD é inaugurada no Nordeste

Na fábrica, serão montados três modelos. São eles: Dolphin Mini (100% elétrico), Song Pro (híbrido) e o King (híbrido)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à linha de montagem de veículos da BYD (Ricardo Stuckert/PR)

A BYD inaugurou, nesta quinta-feira (9), sua primeira fábrica no Brasil, localizada em Camaçari, na Bahia.

O evento de abertura da fábrica da greentech chinesa contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente e CEO da BYD Global, Wang Chuanfu.

Na fábrica, serão montados três modelos. São eles: Dolphin Mini (100% elétrico), Song Pro (híbrido) e o King (híbrido).

Após um ano, a estimativa é de que 300 mil carros da BYD produzidos em Camaçari estejam nas ruas do Brasil.

Histórico da Fábrica

Até 2021, o local abrigava uma fábrica da Ford.

Em 2023, dois anos após o encerramento das atividades do empreendimento, o polo automotivo foi vendido ao governo da Bahia, que, após negociação, o repassou para a BYD.

