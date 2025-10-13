Urbana diz que instalação de catracas elevadas em ônibus combate evasão

Todo o processo, desde a escolha dos modelos até o monitoramento dos resultados, está sendo realizado em conjunto pelo Grande Recife Consórcio de Transporte

Pular catraca é cena comum no Grande Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Nos próximos dias, o transporte público na Região Metropolitana do Recife deve contar com a instalação de catracas elevadas em alguns coletivos. A medida faz parte de testes conduzidos pela Urbana-PE, em atendimento a uma determinação do órgão gestor do sistema. Os novos dispositivos têm o objetivo de combater a invasão e o não pagamento de passagens nos ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR.

A Urbana-PE informou que o processo, desde a escolha dos modelos até o monitoramento dos resultados, está sendo realizado em conjunto pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, pelas áreas técnicas das empresas operadoras e pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



