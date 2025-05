Homem é preso por jogar pedra em ônibus no Ibura, no Recife

/Foto: Arquivo/DP

Um homem foi preso após atirar uma pedra contra um ônibus na tarde desta segunda-feira (28) no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. O veículo fazia a Linha Curado V/Piedade (Shopping) quando um passageiro já alterado bateu na porta do coletivo para entrar e pulou a catraca.





Dentro do ônibus, o homem chegou a incomodar os outros passageiros com um atitude agressiva e uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada no bairro foi acionada. O suspeito foi retirado do coletivo, mas atirou uma pedra logo em seguida e tentou fugir em uma moto com outro homem.





Eles acabaram sendo perseguidos pelo motorista do ônibus, que colidiu com a motocicleta. Logo em seguida, os dois suspeitos foram detidos. O motorista do ônibus não se feriu na ocasião, mas teria ficado nervoso com o ocorido.