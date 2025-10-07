Vídeo mostra realização de obras ao lado de pacientes em macas no Hospital Regional do Agreste

Uma paciente idosa foi vista tentando tapar o ouvido para não ouvir o barulho dos serviços

Obras ao lado de pacientes no HRA foram criticadas por usuários das redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo que mostra homens utilizando uma esmerilhadeira elétrica ao lado de pacientes internados em macas no corredor do Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira (7). Na gravação, é possível ver uma idosa tampando os ouvidos por causa do barulho intenso provocado pelos trabalhos de manutenção.

As imagens mostram dois funcionários cortando peças metálicas a menos de um metro de uma paciente. No mesmo corredor, há outras pessoas internadas.

Durante a filmagem, duas funcionárias aparecem passando pelo local, desviando dos trabalhadores enquanto carregam caixas.

Em nota, o HRA informou que o episódio foi uma situação pontual ocorrida durante uma manutenção na unidade. “A direção do hospital reforça que há orientações expressas para que atividades dessa natureza não sejam realizadas próximo aos pacientes e já adotou as medidas necessárias para que situações semelhantes não voltem a ocorrer”.

O hospital também destacou que as obras realizadas visam melhorar a infraestrutura, com o objetivo de garantir mais segurança e bem-estar aos pacientes e funcionários.