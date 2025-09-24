Hospital da Mulher do Agreste enfrenta baixo estoque e pede doações

Médica destaca que 1 litro de leite humano doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia

banco de leite está com pouco estoque (Foto: Elza Fiúza/Arquivo/Agência Brasil)

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital da Mulher do Agreste (HMA), em Caruaru, está com os estoques reduzidos e busca doadoras para atender à demanda de recém-nascidos, principalmente prematuros internados na unidade.

A pediatra do BLH, Ladjane Soares, explica que 1 litro de leite humano doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. “Dependendo do peso do prematuro, 1ml já é o suficiente para nutri-lo, cada vez em que ele for alimentado”.

O hospital também solicita doações de frascos de vidro com tampa de plástico rosqueável, necessários para o armazenamento adequado do leite humano.

Mulheres com produção excedente de leite interessadas em doar precisam apresentar o cartão de pré-natal para cadastro no BLH. Após avaliação clínica, elas recebem orientações sobre a ordenha e o armazenamento do leite. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no ambulatório do HMA.

O Banco de Leite Humano funciona na Rua Maria Dias de Oliveira, nº 19, bairro Indianópolis, em Caruaru. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3719-9385.