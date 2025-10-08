PF prende mais de 60 em operação contra violência sexual de crianças pela internet

Em Pernambuco, ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nesta quarta (8). Agentes também atuaram em mais 14 estados e no Distrito Federal

Ao menos 64 pessoas foram presas na Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 estados, nesta quarta-feira (8).

A ação, segundo a PF, busca identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

Ao todo, foram cumpridos 184 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 55 prisões em flagrante.

Além das prisões em flagrante, até a última atualização feita pela PF, haviam sido registradas duas apreensões de menores e três vítimas resgatadas.

Em Pernambuco, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, Barreiros, na Zona da Mata, Caruaru e Belo Jardim, ambas no Agreste do Estado.

“A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência”, diz a PF, em nota.

A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nesta frente de combate.

Balanço

Em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.