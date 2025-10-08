PF prende mais de 60 em operação contra violência sexual de crianças pela internet
Em Pernambuco, ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nesta quarta (8). Agentes também atuaram em mais 14 estados e no Distrito Federal
Publicado: 08/10/2025 às 17:01
Agentes cumpriram mandados contra suspeito de crimes sexuais praticados pela internet contra crianças (PF/ Divulgação )
Ao menos 64 pessoas foram presas na Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 estados, nesta quarta-feira (8).
A ação, segundo a PF, busca identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.
Ao todo, foram cumpridos 184 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 55 prisões em flagrante.
Além das prisões em flagrante, até a última atualização feita pela PF, haviam sido registradas duas apreensões de menores e três vítimas resgatadas.
Em Pernambuco, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, nas cidades de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, Barreiros, na Zona da Mata, Caruaru e Belo Jardim, ambas no Agreste do Estado.
“A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência”, diz a PF, em nota.
A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nesta frente de combate.
Balanço
Em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza.
A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.