Água furtada no Sertão era usada para irrigar plantio de maconha, diz PM
Durante a operação foram encontrados 7 quilos de maconha pronta para consumo, além de 560 pés da planta; o dono da plantação e os itens apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Santa Maria da Boa Vista
Publicado: 08/10/2025 às 12:04
PM destrói plantação de maconha após identificar desvio de água em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco (Ascom PMPE)
Uma plantação de maconha foi destruída por policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite desta terça-feira (7), após o efetivo identificar um desvio de água na adutora que abastece a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com os policiais, após identificação do desvio, o efetivo seguiu a mangueira e chegaram até uma plantação de maracujá na fazenda Jiboia, zona rural de Cabrobó, onde foi encontrada uma sacola com cerca de sete quilos de maconha pronta para consumo.
Durante a varredura, os militares localizaram ainda uma sementeira com 560 pés da planta, além de uma espingarda artesanal do tipo soca-soca e uma balança de gancho digital.
O dono das terras foi encontrado em uma residência próxima e afirmou que o material pertencia ao filho, que não foi localizado. O homem e os itens apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria da Boa Vista. A roça de maconha foi incinerada no local.