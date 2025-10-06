IFPE abre inscrições para seleção com mais de 4 mil vagas

Segundo a instituição, as vagas estão distribuídas entre 16 campi; As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro

IFPE abriu vagas para novos alunos (Arquivo)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu nesta segunda-feira (6), inscrições para o Processo de Ingresso 2026.1. São oferecidas 4.567 vagas, distribuídas entre 16 campi, nas modalidades de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, técnicos subsequentes e cursos de graduação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro, pelo site https://funcern.br/concursos/ifpe-ingresso-2026-1. A taxa de inscrição é de R$ 10 para os cursos integrados ao Ensino Médio dos campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão) e para os cursos técnicos subsequentes; R$ 30 para os demais cursos integrados; e R$ 55 para os cursos de graduação.

Têm direito à isenção da taxa pessoas inscritas no CadÚnico, participantes dos programas PROEJA, PROIFPE Acesso, PartiuIF e Mulheres Mil, além de povos do campo, indígenas, quilombolas e pessoas com 50 anos ou mais.

A seleção ocorrerá de duas formas: por análise do desempenho escolar, no caso dos cursos técnicos subsequentes e integrados ao Ensino Médio dos campi agrícolas; e por prova, para os cursos de graduação e para os integrados dos demais campi.

As provas estão previstas para o dia 7 de dezembro, e os locais serão divulgados em 26 de novembro. As provas dos cursos técnicos integrados terão 30 questões de múltipla escolha. Para os cursos de graduação, serão aplicadas 50 questões de múltipla escolha e uma redação.

O IFPE reserva 60% das vagas para estudantes da rede pública, conforme o sistema de cotas. Também há reserva de 25% das vagas de ampla concorrência para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola.

Mais informações podem ser obtidas com a FUNCERN, organizadora do processo, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone e WhatsApp (81) 97305-8894, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O edital e o cronograma completo estão disponíveis no portal do IFPE.