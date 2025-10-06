TJPE passa a oferecer novas certidões cíveis gratuitas pela internet

As novas certidões contemplam inclusive processos físicos e abrangem diversas finalidades, como licitação, exigências eleitorais e comprovações em 1º e 2º graus de jurisdição

TJPE lançará ferramenta na próxima segunda-feira (21) (DIVULGAÇÃO/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) deu mais um passo na modernização dos serviços judiciais oferecidos à população.

A partir desta terça-feira (30), o órgão passou a disponibilizar gratuitamente, pela internet, novas modalidades de certidões cíveis, integrando o rol de documentos que podem ser emitidos de forma online e sem a necessidade de cadastro prévio.

As novas certidões contemplam inclusive processos físicos e abrangem diversas finalidades, como licitação, exigências eleitorais e comprovações em 1º e 2º graus de jurisdição. O serviço pode ser acessado por meio da plataforma unificada do TJPE, desde fevereiro já oferecia a emissão de certidões criminais.

Segundo o diretor de sistemas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), João Tiago Pessoa, a ampliação do serviço representa um avanço importante para o atendimento ao cidadão.

“Essa modernização da emissão de certidões representa um avanço significativo, proporcionando mais comodidade para os cidadãos que necessitam do serviço. Além disso, a medida contribui para desafogar o setor do Tribunal responsável pela emissão de certidões de processos físicos, permitindo o aproveitamento da força de trabalho dos servidores em outras atividades”, destacou.

Durante o período de transição, as certidões emitidas até 30 de setembro pelo sistema antigo continuarão válidas por 30 dias, garantindo segurança jurídica aos usuários que já haviam solicitado documentos.

Em breve, o TJPE também disponibilizará o serviço no aplicativo TJPE+, disponível nas principais lojas de aplicativos, ampliando ainda mais o alcance e a praticidade no acesso aos serviços judiciais.



