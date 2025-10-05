Fiscalização nas praias de Jaboatão apreende bebidas com irregularidades

Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon inspecionaram 30 pontos de venda em Piedade e Barra de Jangada

Jaboatão dos Guararapes, PE, 03/10/2025 - FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS EM JABOATÃO DOS GUARARAPES - A Vigilância Sanitária e o Procon da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realizaram, na quinta (2) e na manhã desta sexta (3), blitz nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no município. (Rafael Vieira)

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes realizou, neste domingo (5), uma operação de fiscalização nas praias do município para coibir a venda de bebidas alcoólicas irregulares. A ação, conduzida pela Vigilância Sanitária em parceria com o Procon, teve como objetivo prevenir casos de intoxicação e garantir a segurança dos consumidores.

Durante as inspeções, cerca de 30 pontos de venda, incluindo ambulantes e estabelecimentos comerciais, foram vistoriados nas praias de Piedade e Barra de Jangada. Os fiscais verificaram rótulos, lacres e o número de registro dos produtos junto ao Ministério da Agricultura. Três garrafas foram apreendidas por apresentarem falhas na rotulagem e irregularidades na identificação do fabricante.

Segundo o prefeito Mano Medeiros, a fiscalização faz parte de um conjunto de ações voltadas à prevenção de riscos à saúde pública. “Estamos reforçando o trabalho de orientação e controle para proteger a população e valorizar os comerciantes que atuam corretamente”, afirmou.

Esta foi a segunda ação conjunta entre a Vigilância Sanitária e o Procon desde o início das investigações de possíveis casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. Na primeira etapa, realizada em setembro, 54 estabelecimentos foram vistoriados em bairros como Prazeres, Muribeca, Cavaleiro e Jardim Jordão. Na ocasião, um depósito foi interditado e 918 garrafas de bebidas foram apreendidas por suspeita de adulteração.

A Prefeitura informou que novas operações serão realizadas nas próximas semanas em outras áreas do município, com o objetivo de manter a vigilância sobre produtos que possam oferecer risco à saúde da população.

