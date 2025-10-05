Técnico do Santa Cruz lamenta derrota na final, mas afirma: 'o maior objetivo era o acesso'

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz não conseguiu superar o Barra fora de casa e terminou como vice-campeão da Série D. O técnico Marcelo Cabo expressou o seu lamento pela perda do título, porém afirmou que o objetivo principal não era esse, e sim, o acesso a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Em setembro, a Cobra Coral garantiu sua classificação para à Série C do Brasileiro ao vencer o América-RN nas quartas de final do mata-mata do acesso. Desde então, o único objetivo dos tricolores era conqusitar o título da quarta divisão. Após o América-RN, o Santa Cruz enfrentou o Maranhão pelas semifinais e conseguiu se classificar para a grande final contra o Barra, onde perdeu o primeiro jogo em casa por 2 a 1, e não saiu do 0 a 0 no jogo de volta. Após o empate, Marcelo Cabo comentou sobre o saldo positivo do time Coral na Série D e afirmou que jogadores e comissão técnica mereciam o título.

"Gostaríamos muito de ter conquistado esse título para fechar com chave de ouro a nossa temporada. Dedicar ao nosso nosso torcedor que tanto nos apoiou, a instituição merecia, o presidente Bruno, todos que fazem parte deste processo estavam merecendo essa conquista.", disse Marcelo Cabo

"Muito positiva essa Série D, o maior objetivo da competição era o acesso e conquistamos diante de um adversário que era muito forte, o América-RN. Após isso, passamos por 4 mata-matas e fizemos dois bons jogos nas finais, infelizmente perdemos no agregado por 2 a 1, porém o que produzimos aqui dentro hoje, poderíamos ter saído com a vitória", completou.