Técnico do Santa Cruz lamenta derrota na final, mas afirma: 'o maior objetivo era o acesso'
O técnico tricolor afirmou que apesar de perder o título, a Série D foi muito positiva para o Santa Cruz
Publicado: 05/10/2025 às 16:57
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo. (Rafael Vieira)
O Santa Cruz não conseguiu superar o Barra fora de casa e terminou como vice-campeão da Série D. O técnico Marcelo Cabo expressou o seu lamento pela perda do título, porém afirmou que o objetivo principal não era esse, e sim, o acesso a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
"Gostaríamos muito de ter conquistado esse título para fechar com chave de ouro a nossa temporada. Dedicar ao nosso nosso torcedor que tanto nos apoiou, a instituição merecia, o presidente Bruno, todos que fazem parte deste processo estavam merecendo essa conquista.", disse Marcelo Cabo
"Muito positiva essa Série D, o maior objetivo da competição era o acesso e conquistamos diante de um adversário que era muito forte, o América-RN. Após isso, passamos por 4 mata-matas e fizemos dois bons jogos nas finais, infelizmente perdemos no agregado por 2 a 1, porém o que produzimos aqui dentro hoje, poderíamos ter saído com a vitória", completou.