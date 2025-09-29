Garoto de 14 anos "dá grau na moto" e morre em sinistro no Agreste

Segundo a Polícia Civil, Kayc Gabriel da Silva fazia manobras em uma moto, quando bateu de frente em outro veículo de duas rodas, no Centro de Bezerros.

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Um garoto de 14 anos morreu em um sinistro de trânsito, no Centro de Bezerros, no Agreste pernambucano.

Segundo a Polícia Civil, Kayc Gabriel da Silva fazia manobras em uma moto, quando bateu de frente em outro veículo de duas rodas.

Essa manobra, segundo informações publicadas em redes sociais, era conhecida como “dar grau” na moto. Com isso, o “piloto “, levanta a roda dianteira e fica equilibrado apenas no pneu traseiro.

A prática é proibida nas ruas e vias públicas, considerada uma infração de trânsito gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por meio de nota a polícia disse que o sinistro aconteceu no domingo (28), quando jovens se encontraram para exibir as manobras com suas motocicletas.

“A vítima, um adolescente de 14 anos, foi encontrada já sem vida, em via pública, no centro de Bezerros. De acordo com testemunhas a motocicleta que ela estava colidiu frontalmente com outra após realizarem manobras. As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, disse a nota, divulgada nesta segunda (29).

O corpo do adolescente foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, também no Agreste.