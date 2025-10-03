Homem apontado como um dos principais fornecedores de insumos para a falsificação de bebidas em São Paulo é preso

Suspeito abastecia falsificadores de todo o estado com garrafas, rótulos, tampas e selos falsos

(Divulgação)

Um homem apontado como um dos principais fornecedores de insumos usados na falsificação de bebidas alcoólicas foi preso, nesta sexta-feira (3), na Zona Norte de São Paulo, durante uma operação voltada ao combate à comercialização de bebidas falsificadas.

A ação foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com investigadores da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar), o suspeito usava dois imóveis para armazenar o material. O local servia de base para manter e distribuir os produtos.

“O homem comercializava garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de Imposto sobre Produtos Industrializados, que eram colados nas garrafas para simular a originalidade do produto. Segundo a investigação, o material abastecia falsificadores em várias regiões do estado, principalmente no interior paulista”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, em nota.

Segundo os policiais, o suspeito montou uma rede para comprar garrafas de bebidas alcoólicas, que eram lavadas e reutilizadas. Depois, recebiam rótulos falsos, tampas, selos de autenticidade e caixas, que simulavam os produtos originais. Os falsificadores também usavam presas para envasar os materiais, além de centenas de garrafas e milhares de itens para a falsificação.

“As investigações para identificar outros envolvidos no esquema, como gráficas que produzem os rótulos, fabricantes de tampas e os responsáveis pelo envasamento prosseguem. O suspeito foi autuado por crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de consumo”, declarou a SSP.

