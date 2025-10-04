Decepção coral: Barra-SC empata com o Santa Cruz e conquista título da Série D

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)

O Tricolor do Arruda voltou a decepcionar sua torcida. Neste sábado (4), o Santa Cruz ficou no empate sem gols com o Barra-SC, na Arena Barra FC, e viu o sonho do título da Série D escapar mais uma vez. Com a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, em casa, a Cobra Coral precisava vencer para ficar com a taça, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do time catarinense.

Mesmo com o apoio de milhares de torcedores que viajaram até Santa Catarina, o Tricolor mostrou muitas limitações, principalmente, ofensiva. O Santa Cruz, que já foi protagonista do futebol nordestino, chega a quase uma década sem conquistas — a última foi o Campeonato Pernambucano de 2016. Além de perder o título, o Santa Cruz vê uma chance de ouro escapar. Com a reconfiguração da Copa do Brasil, o Tricolor do Arruda também desperdiçou uma oportunidade de garantir vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil de 2026.

O JOGO

Em desvantagem na final da Série D, o Santa Cruz entrou em campo pressionado a buscar o resultado, mas encontrou dificuldades para impor seu jogo. Já o Barra-SC, atuando em casa, dominou as ações nos primeiros minutos e tomou a iniciativa no setor ofensivo com bolas alçadas na área e chute de longa distância.

A melhor oportunidade da primeira etapa veio com Péricles que arriscou um chute potente de canhota, para boa defesa de Rokenedy. No rebote, Rafinha se livrou da marcação, mas finalizou para fora, desperdiçando a chance de abrir o placar.

Tratado como dúvida ao longo da semana, o atacante Renato foi para o jogo no sacrifício. No entanto, aos 28 minutos, voltou a sentir dores na panturrilha e pediu substituição. Em seu lugar, entrou Ariel, que também era uma incógnita para a decisão após se recuperar de uma lesão muscular. Após um início de jogo burocrático e com dificuldades na criação ofensiva, o Santa Cruz passou a se soltar em campo na reta final do primeiro tempo. A equipe tricolor ensaiou algumas investidas no ataque, mas sem levar real perigo à meta defendida por Ewerton.

Em uma das investidas ao ataque, o atacante Thiaguinho sentiu uma lesão muscular e, mesmo com dificuldades, permaneceu em campo até o fim do primeiro tempo. A escolha foi estratégica, para evitar que o Tricolor do Arruda utilizasse sua segunda janela de substituições ainda na etapa inicial. No intervalo, Adailson retornou ao time e reassumiu sua posição.

SEGUNDO TEMPO

De forma desorganizada, o Santa Cruz voltou para o segundo tempo tentando se lançar ao ataque, mas com pouca efetividade. Quando nada parecia funcionar, em um contra-ataque rápido, o argentino Ariel encontrou Geovany com um belo passe em profundidade. O camisa 11 teve a chance de abrir o placar cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora. Na sequência do lance, o assistente já sinalizava impedimento.

Por outro lado, o Barra-SC adotou uma postura equilibrada, buscando manter a solidez defensiva e explorar os espaços no ataque com investidas pontuais. E foi em uma dessas investidas ofensivas que o Barra-SC quase abriu o placar. Péricles arriscou o chute com perigo, a bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo, assustando a meta tricolor.

O Tricolor do Arruda ainda teve uma chance de ouro para abrir o placar. Ewerton salvou o Barra-SC em duas grandes oportunidades. Primeiro, defendeu o chute de Pedro Henrique. No rebote, Toty finalizou com força, mas novamente parou no goleiro, que fez mais uma intervenção decisiva. Foi por muito pouco. "Sem conseguir superar a sólida defesa da equipe catarinense, o Tricolor do Arruda acabou acumulando mais uma frustração em uma decisão da Série D, encerrando a competição com o amargo vice-campeonato.

FICHA DA PARTIDA:

Barra-SC 0

Ewerton; Kayque (Marcelo), Guilherme Teixeira, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha (Saymom), Tetê e Elvinho (Péricles) (Henrique); Cléo Silva e Bernabé. Técnico: Eduardo Souza.

SANTA CRUZ 0

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues (Nathan); Pedro Favela (Lucas Bessa), Gabriel Galhardo e Willian Júnior; Geovany Soares (Pedro Henrique), Thiaguinho (Adailson) e Renato (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Gabriel Galhardo, Pedro Favela, William Alves (STA); Kayque (BAR)

