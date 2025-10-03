Saiba como identificar garrafas de bebidas adulteradas

De acordo com a vigilância Sanitária, comerciantes e compradores devem estar atentos às informações na rotulagem, validade, numeração de lotes e registro do MAPA, que deve conter 13 dígitos

Fiscalização em bebidas destiladas em Piedade, Jaboatão dos Guararapes (Fotos: Rafael Vieira)

Após o recolhimento de garrafas de bebidas com suspeita de adulteração em depósitos e distribuidoras de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (03), a Vigilância Sanitária e o Procon reforçaram as orientações para consumidores e comerciantes sobre como identificar irregularidades embalagens de destilados, como vodca, uísque, gin e cachaça.

De acordo com a diretora do Procon Jaboatão, Tacyana Sales, os principais indícios observados durante as fiscalizações estão relacionados a inconsistências na rotulagem, validade, numeração de lotes e ausência ou erro no registro do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que deve ter 13 dígitos.

“Essas irregularidades exigem que a empresa apresente documentos que comprovem a rastreabilidade do produto e sua segurança em relação ao fornecedor”, explicou.

O que se deve verificar antes de adquirir ou abrir uma bebida alcoólica:

Lacre : é necessário observar se o lacre da garrafa está intacto. Qualquer sinal de violação pode indicar risco de adulteração.

: é necessário observar se o lacre da garrafa está intacto. Qualquer sinal de violação pode indicar risco de adulteração. Rótulo : erros de português e impressão de baixa qualidade são sinais de possível falsificação.

: erros de português e impressão de baixa qualidade são sinais de possível falsificação. Registro no MAPA : deve estar presente no rótulo, geralmente no verso, e conter 13 dígitos.

: deve estar presente no rótulo, geralmente no verso, e conter 13 dígitos. Validade e lote: datas incoerentes, ausentes ou ilegíveis devem ser consideradas suspeitas.

datas incoerentes, ausentes ou ilegíveis devem ser consideradas suspeitas. Nota fiscal: deve ser exigida no momento da compra, garantindo a procedência da mercadoria.

A gerente da Vigilância Sanitária de Jaboatão, Adeilza Ferraz, destacou que comerciantes também precisam adotar esses cuidados, já que a maioria desconhece como verificar o registro válido do MAPA. “Estamos orientando os proprietários sobre como conferir lacres, rótulos e validade, para evitar que produtos adulterados cheguem ao consumidor”, afirmou.

Orientação

De acordo com a Vigilância Sanitária, a população deve ficar atenta aos riscos do consumo de bebidas adulteradas com metanol. Os sintomas iniciais incluem dor de cabeça, náusea, vômito e dor abdominal. Após 24 horas, podem evoluir para problemas neurológicos, visão turva, cegueira e até morte. Casos suspeitos exigem atendimento imediato em Unidades Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais de emergênciais.

Denúncias sobre suspeitas de bebidas adulteradas podem ser feitas à Vigilância Sanitária ou ao Procon Jaboatão, que recebe contatos pelo WhatsApp (81) 97323-7953.

