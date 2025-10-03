Anvisa aciona empresas internacionais para comprar antidoto para intoxicação com metanol

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta sexta (3), um Edital de Chamamento Internacional para identificar fabricantes e distribuidores internacionais do medicamento Fomepizol, em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

Fechada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um Edital de Chamamento Internacional para identificar fabricantes e distribuidores internacionais do medicamento Fomepizol, em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

O medicamento é utilizado como antídoto em casos de intoxicação oral por metanol, condição que pode levar a graves complicações de saúde e risco de morte.

O Brasil notificou 59 casos de intoxicação por metanol e confirmou 11 deles. Desse total, quatro são em Pernambuco: dois em Lajedo e João Alfredo, no Agreste, e um de Olinda, no Grande Recife.

Segundo a Anvisa, Fomepizol não possui registro sanitário no Brasil, o que torna necessária a busca por fornecedores em outros países para atender à demanda do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, “há uma necessidade urgente de assegurar o abastecimento nacional do medicamento, garantindo a segurança assistencial em situações de emergência”.

Considerando que não há registros desse medicamento, a agência diz que é “necessário identificar possíveis empresas fornecedoras em outros países”.

Veja o edital:

Meta

Este Edital de Chamamento Internacional visa identificar fabricantes e distribuidores internacionais de Fomepizol (Nome DCB/I: FOMEPIZOLE INJ) na concentração de 1000mg/ml em ampolas de 1,5ml, aptos a fornecer imediatamente ao Brasil.

Público

Empresas fabricantes e distribuidoras internacionais de Fomepizol.



Prazos

O prazo para contribuições é de 30 (trinta) dias à partir da data de publicação deste edital. Solicita-se que as informações sejam prestadas com a maior brevidade possível, preferencialmente no idioma inglês.

