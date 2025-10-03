Fiscalização interdita garrafas de bebidas com suspeita de adulteração em Piedade

Apesar da suspeita de adulteração, as garrafas com bebida não foram apreendidas e encaminhadas para análise: "A gente está aguardando a orientação da Apevisa", disse Adeilsa Ferraz, gerente da Vigilância Sanitária de Jaboatão dos Guararapes

Fiscais realizaram blitz em estabelecimentos comerciais em Piedade (Rafael Vieira/DP)

A Vigilância Sanitária e o Procon da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes realizou, na manhã desta sexta (3), uma blitz nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no município. No segundo ponto comercial fiscalizado, no bairro de Piedade, foram interditadas cerca 30 garrafas com suspeitas de adulteração. Mesmo com a suspeita, o produto não foi encaminhado para análise.

Segundo os fiscais, as garrafas, entre marcas de vodca e cachaça, apresentavam problemas na rotulagem e irregularidade na numeração de 13 dígitos. Tacyana Sales, diretora do Procon de Jaboatão dos Guararapes, explicou que os indícios observados durante a fiscalização são a validade do produto, inconsistência com relação à numeração, lote e a inscrição no mapa do Ministério da Agricultura.

"Quando a gente identifica algumas dessas inconsistências, notificamos a empresa para que ela apresente a documentação necessária que comprove a rastreabilidade desse produto e a segurança dele com relação ao fornecedor", contou a diretora do Procon.

Já a Vigilância Sanitária do município explicou que as bebidas não serão levadas para análise a fim de identificar ou não a presença de metanol. "Estamos aguardando a orientação da Apevisa, para que a gente faça o descarte dessas bebidas", disse Adeilsa Ferraz, gerente da Vigilância Sanitária de Jaboatão dos Guararapes.



O estabelecimento fiscalizado fica na Avenida Miguel Arraes, conhecida como Avenida Canal, em Piedade.

