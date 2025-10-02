Preso colombiano acusado de comandar sequestros no Agreste de Pernambuco

Mandado expedido pela Justiça de Caruaru encerra investigação iniciada em 2024; suspeito estava foragido há mais de um ano

PCPE (Arquivo/DP)

Uma operação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco realizada, nesta quarta-feira (1º), resultou na prisão do colombiano Andrés Jiovany Cortes Lizarazo, de 29 anos, acusado de ser o mentor de uma quadrilha envolvida em agiotagem, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

O mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Caruaru e realizado por agentes da 8ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Início das investigações

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações começaram em 6 de abril de 2024, quando um outro colombiano foi sequestrado em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Na ocasião, os criminosos exigiram dinheiro da família da vítima, ameaçando executá-lo caso não houvesse pagamento.

Durante as apurações, foi descoberto também que o veículo utilizado no crime pertencia a uma mulher que também havia sido sequestrada pelos criminosos. Ambas as vítimas foram libertadas na madrugada do dia 7 de abril, em Caruaru.

Desdobramentos da operação

Na ocasião, três dos cinco suspeitos foram presos. De acordo com o inquérito policial, Andrés Jiovany Cortes Lizarazo era o autor intelectual de ambos os sequestros. Ele contou com a participação direta da companheira, do enteado e de dois comparsas, um deles vindo da Paraíba, já com mandado de prisão por crime semelhante.

Após a deflagração da operação, Andrés conseguiu escapar e, desde então, era considerado foragido. A Polícia Civil manteve as buscas e conseguiu localizá-lo nesta quarta (1º), quando foi preso.

Em nota, a PCPE, informou que o suspeito foi conduzido para a delegacia responsável e permanecerá à disposição da Justiça pernambucana, que dará andamento ao processo.