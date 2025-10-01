Três irmãos são presos suspeitos de assassinar ex-candidato a vereador em Santa Cruz do Capibaribe

Investigação aponta que crime teria sido motivado por disputa de um comércio, após a vítima anunciar a abertura de um estabelecimento

Ex-candidato a vereador Gustavo Bezerra da Silva (Foto: do ex-candidato a vereador Gustavo Bezerra da Silva, Reprodução)

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (1º), três irmãos suspeitos de participação no homicídio do ex-candidato a vereador Gustavo Bezerra da Silva, de 40 anos, conhecido como “Gustavo do Oscarzão”. O crime ocorreu no dia 16 de setembro, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, e teria sido motivado por disputas comerciais.

De acordo com as investigações, Gustavo e os suspeitos já acumulavam desavenças antigas. O conflito teria se intensificado após a vítima anunciar a abertura de um negócio no mesmo ramo de um dos investigados. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar os autores.

A operação foi conduzida pela 21ª Delegacia de Homicídios do Agreste (3ª DPH), com apoio da 17ª Delegacia Seccional (DESEC). Foram cumpridos três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal de Santa Cruz do Capibaribe.

O crime aconteceu na Rua São José, no bairro Oscarzão. Gustavo foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública e também sofreu golpes de marreta. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele já estava sem vida quando a equipe chegou ao local do crime.

Após a prisão, os irmãos foram encaminhados ao Presídio de Santa Cruz do Capibaribe, onde permanecem à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos durante a operação passarão por perícia, a fim de complementar as investigações.

Gustavo Bezerra disputou uma vaga na Câmara Municipal em 2024 pelo partido Republicanos.