Homem é preso fazendo prova de concurso no lugar de outro candidato em Caruaru

A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos que estava realizando um teste de aptidão física em nome de outro candidato para o concurso da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A prisão foi realizada no bairro de Maurício de Nassau, em Caruaru, no último sábado (12).





A prova foi aplicada no Complexo Olímpico Municipal Rei Pelé, nas dependências do Colégio Municipal Álvaro Lins. A equipe da Guarda Municipal identificou a tentativa de fraude e deteve o suspeito durante a realização da prova.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado por estelionato e fraude em certame público. Em seguida, ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. Um outro homem envolvido no caso também foi preso.