Núcleo Histórico de Triunfo passa por exames técnicos para avanço no processo de tombamento

O Núcleo Histórico de Triunfo, no Sertão do Pajeú, está em processo de Tombamento há 15 anos. As edificações passaram por atividades para a elaboração do Exame Técnico de Tombamento

O Núcleo Histórico de Triunfo, no Sertão do Pajeú, recebeu uma série de atividades para avanço do processo de tombamento de edificações importantes do município. Na última semana, técnicos da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) seguiram elaboração do Exame Técnico de Tombamento do Núcleo Histórico da cidade.

O núcleo histórico de Triunfo encontra-se em processo de tombamento estadual desde 2010 (Processo no 0405107-8/2010), a partir de uma proposta do Governo do Estado, por meio da Fundarpe.

Processo

Segundo a gestão estadual, os trabalhos dos técnicos da Fundarpe envolveram entrevistas, pesquisas, levantamentos bibliográficos, escutas e rodas de diálogo com a comunidade, além de levantamentos físicos e registros fotográficos com drone para mapeamento do núcleo histórico.

Assim, a Fundarpe atua na preservação de uma área de cerca de 357 mil metros quadrados, definida pelo Plano Diretor da cidade como Zona Especial de Preservação do Núcleo Histórico (ZEPNH). Com base na Lei Estadual no 7.970/1979 e no Decreto no 6.239/1980, os bens em exame já recebem a mesma proteção legal que os bens tombados em definitivo.

Um dos edifícios que recebeu aos serviços foi o Theatro Cinema Guarany (hoje também conhecido como Cine-teatro Guarany). O espaço é considerado um ícone do audiovisual e das artes cênicas no interior de Pernambuco, e é uma das principais atrações turísticas do Sertão pernambucano. Construído em 1922, o Cine-tatro Guarany sedia o Festival de Cinema de Triunfo.

“O processo de tombamento do Núcleo Histórico de Triunfo é mais do que um ato de preservação arquitetônica. Estamos falando da salvaguarda de uma memória que se entrelaça com a identidade, com os costumes e com a força simbólica de uma das cidades mais emblemáticas do Sertão. Cada entrevista, pesquisa e diálogo realizado ao longo do Exame Técnico reafirma o compromisso do Governo do Estado em garantir que a história e a cultura triunfenses sejam reconhecidas e preservadas para as próximas gerações”, ressaltou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Atualmente, Pernambuco conta com 113 bens tombados em âmbito estadual, além de outros 64 em processo e 94 tombados em nível federal, herdados conforme a lei no 7.970/1979.

