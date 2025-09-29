Santa Cruz arrecada mais de R$ 6,5 milhões com público nos jogos do mata-mata da Série D

Torcida do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Mais uma vez, a torcida coral provou que é o maior patrimônio do clube. Ao longo dos cinco jogos eliminatórios disputados na Arena Pernambuco, o Santa Cruz arrecadou impressionantes R$ 6.570.455,00 em bilheteria. A média de mais de R$ 1,3 milhão por partida é um feito raro para clubes da Série D do Campeonato Brasileiro e evidencia o poder mobilizador de sua torcida, mesmo diante dos desafios financeiros e esportivos enfrentados nos últimos anos.

O público acumulado ao longo dos confrontos foi de 205.432 torcedores, o que evidencia a força da presença tricolor nas arquibancadas mesmo na Quarta Divisão.

O maior público e renda vieram justamente na grande final, quando 45.500 torcedores estiveram no Arruda para assistir à decisão contra o Barra-SC. Apesar da derrota por 2 a 1, o Santa Cruz arrecadou R$ 1.610.750,00 nesta partida — a maior renda da história do clube.

Outro destaque foi a semifinal contra o Maranhão, que levou 40.892 pessoas ao estádio e gerou uma renda de R$ 1.464.705,00. Nas fases anteriores, os confrontos contra Altos-PI, América-RN e Sergipe também superaram os 35 mil torcedores e garantiram arrecadações acima de R$ 1 milhão cada.

Vale lembrar, no entanto, que nem toda a renda líquida vai diretamente para os cofres do clube. Uma parte significativa do valor bruto é destinada ao pagamento de custos operacionais, como segurança, estrutura do estádio, equipe médica e arbitragem, além de impostos e taxas da CBF e federação.

Confira os números detalhados:

Renda e público nos jogos do mata-mata da Série D:

Final – Santa Cruz 1x2 Barra-SC

Público: 45.500 | Renda: R$ 1.610.750,00

Semifinal – Santa Cruz 0x0 Maranhão

Público: 40.892 | Renda: R$ 1.464.705,00

Quartas – Santa Cruz 1x0 América-RN

Público: 40.505 | Renda: R$ 1.227.225,00

3ª fase – Santa Cruz 1x1 Altos

Público: 42.653 | Renda: R$ 1.219.140,00

2ª fase – Santa Cruz 2x1 Sergipe

Público: 35.882 | Renda: R$ 1.048.635,00

Total acumulado:

Público: 205.432 torcedores

Renda: R$ 6.570.455,00

Com esse desempenho fora de campo, o Santa Cruz mostra que, mesmo distante da elite do futebol nacional, mantém uma das torcidas mais fiéis e engajadas do país — fator que pode ser determinante na reconstrução do clube.