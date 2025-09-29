Campanha de vacinação contra a raiva continua neste sábado (4), no Recife

Neste fim de semana, seis postos estarão em funcionamento, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento

A campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos continua neste sábado, 4 de outubro, no Recife.

A ação integra a pré-campanha que antecede o “Dia D”, marcado para 1º de novembro, quando a imunização será ampliada para 295 pontos distribuídos pelos oito Distritos Sanitários da cidade.

Neste fim de semana, seis postos estarão em funcionamento, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. A estrutura conta com cerca de 60 profissionais, incluindo agentes de saúde ambiental e dois médicos veterinários responsáveis pela inspeção dos pontos volantes.

Devem receber a dose cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para a aplicação, é necessário que o tutor apresente a carteira de vacinação do animal. Quem não tiver o documento receberá um novo no ato. Animais já vacinados este ano não precisam repetir a imunização, pois a validade é de 12 meses.

A lista completa dos locais de vacinação pode ser acessada em: https://bit.ly/antirrabica2025

