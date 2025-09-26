Mulher é encontrada morta dentro de cisterna em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste
Corpo da vítima foi localizado pela família na tarde de quinta-feira (25); o caso está sendo investigado pela 128ª Delegacia Circunscricional
Publicado: 26/09/2025 às 11:09
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Uma mulher foi encontrada morta dentro de cisterna em uma residência na Rua Maria Pereira da Rocha, no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na tarde de quinta-feira (25).
A vítima identificada como Josenice Maria Gonçalves da Silva, de 56 anos, residia pouco mais de 15 dias no local. De acordo com a família, o último contato com a vítima foi feito na noite de quarta (24). Ao sentirem falta da mulher no dia seguinte, foram até a casa e a localizaram dentro da cisterna já sem vida.
A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil.
Após pericia, o corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru.
Em nota, a PCPE declarou que a ocorrência, inicialmente, registrada como morte a esclarecer sem indício de crime, está sendo investigada pela 128ª Delegacia Circunscricional.