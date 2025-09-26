De acordo com PM, a dupla que fazia o transporte da carga foi detida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil do município

Carga de lubrificante avaliada em R$ 1,5 milhão é recuperada pela PM em Bezerros (Divulgação/Ascom PMPE)

Uma carga de óleo lubrificante avaliada em R$ 1,5 milhão foi recuperada pela Polícia Militar de Pernambuco na manhã de quarta-feira (24), no município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Durante a operação, dois homens foram detidos.

Segundo a corporação, equipes do 4º Batalhão receberam alerta da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar sobre o roubo de uma carreta e montaram um bloqueio na BR-232.

O veículo, uma Scania vermelha, foi abordado e dentro dele estavam 1.850 caixas do produto.

Dois homens que transportavam a carga foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bezerros, junto com o caminhão e o material recuperado.

