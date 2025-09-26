Acidente entre van de universitários e caminhão mata jovem e deixa cinco feridos no Agreste

Acidente aconteceu após van com estudantes atingir caminhão que estava parado na PE-145, em Brejo da Madre de Deus, na noite de quinta (25). Feridos foram levados a uma unidade de saúde do munícipio

Uma estudante morre e colegas ficaram feridos em acidente na PE-145, em Brejo da Madre de Deus (Reprodução/redes sociais)

Uma estudante de Nutrição morreu e outros cinco jovens ficaram feridos após a van em que eles estavam bater em um caminhão, na noite de quinta-feira (25), na PE-145, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. A jovem que morreu foi identificada como Júlia Moraes, de 21 anos.

O acidente aconteceu no Sítio Quatis, próximo ao distrito de Fazenda Nova. De acordo com informações preliminares, a van levava estudantes de instituições de ensino de Caruaru, também no Agreste, de volta para Brejo. O veículo com os universitários atingiu um caminhão estacionado na rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro e encaminharam as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mestre Camarão, em Brejo da Madre de Deus, e em seguida às vítimas foram transferidas para o Hospital Doutor José Carlos de Santana.



De acordo com a Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, seis vítimas deram entrada no Hospital Doutor José Carlos de Santana, uma delas veio a óbito.

Ainda segundo a prefeitura, três vítimas apresentaram ferimentos leves, como escoriações e cortes, e foram liberadas após 6h de observação.

Enquanto duas com um estado mais agravado foram transferidas, uma para o Hospital Regional do Agreste (HRA), com trauma abdominal, e a outra ao Hospital da Restauração (HR) no Recife, apresentando trauma na cabeça e corte extenso.

Júlia Moraes, que havia ficado presa as ferragens e perdido um dos braços, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.