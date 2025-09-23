Obras da Compesa causam interdição da Rua do Jangadeiro em Candeias a partir de quarta-feira (24)

Os serviços serão executados pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, e compreendem a instalação de 280 metros de tubulações

Interdição em Candeias altera itinerários e paradas de ônibus a partir desta quarta-feira (24) (Divulgação)

A Compesa dará início a mais uma etapa da obra de implantação da rede coletora de esgoto, com a interdição total da Rua do Jangadeiro, no trecho entre as ruas Brasilândia e Cuiabá, a partir das 7h, da próxima quarta-feira (24). A intervenção inclui também alterações temporárias no itinerário de coletivos que passam pela área.

Os serviços serão executados pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, e compreendem a instalação de 280 metros de tubulações. Para acelerar a conclusão, as equipes atuarão em dois turnos, com previsão de término no dia 9 de novembro. Como rotas alternativas, a recomendação é que os motoristas utilizem as ruas Amambaí e Professor Sílvio Rabelo.

A intervenção em Candeias integra um projeto de maior alcance, voltado à ampliação dos serviços de esgotamento sanitário nos bairros de Candeias, Piedade, Barra de Jangada, Cajueiro Seco e Prazeres.