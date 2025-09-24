Evento no Recife vai alertar empresários sobre os impactos e oportunidades da Reforma Tributária

De acordo com Tiago, esse é o primeiro de uma série de eventos que a ACP deve realizar no Recife até o final da fase de transição, em 2032 (Foto: Lazaro Trajano/Divulgação)

Diante das mudanças na Reforma Tributária, que entram em vigor a partir de 2026 e devem trazer impactos na competitividade das empresas no estado, o Recife recebe. no dia 9 de outubro, o Summit Reforma Tributária: Impactos e Oportunidades para Empresários, das 13h às 21h, no Novotel Recife Marina. O evento promovido pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP) vai reunir especialistas, que vão abordar, de forma prática, as principais orientações e oportunidades para os empresários neste período de transição.

O presidente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), advogado especialista na área tributária e CEO do Grupo LAC, Tiago Carneiro, explica que a Reforma Tributária exigirá maior atenção dos empresários em relação às adequações necessárias. “Os empresários não estão adotando as providências ainda para se preparar para a reforma tributária. Diante disso, tivemos a iniciativa de promover o Summit. A ideia é dialogar com os empresários e mostrar a importância de se preparar para a reforma, pois as empresas que não fizerem isso vão ter sérias dificuldades, inclusive até de faturamento”, aponta.

Voltado para empresários do setores de comércio, indústrias e serviços, o Summit tem capacidade para receber até 300 pessoas. De acordo com Tiago, esse é o primeiro de uma série de eventos que a ACP deve realizar no Recife até o final da fase de transição, em 2032. Ele não descarta também a possibilidade da Associação fazer eventos menores voltados para o tema no interior do estado.

Mais regras e adequações tecnológicas

Tiago Carneiro explica que a reforma tributária é uma medida para tornar menos complexo o sistema tributário brasileiro, mas isso significa que essa fase de transição será mais simples para os empresários. Segundo ele, a Reforma simplifica um aspecto, mas ela gera uma complexidade do outro lado, principalmente no caso das obrigações acessórias, como a emissão da nota fiscal.

“Hoje, se a empresa emitir uma nota fiscal com alguma informação equivocada, ela não tem grandes problemas, porque depois pode retificar alguma informação. Com a reforma, essas informações vão ter que ser precisas desde o primeiro momento da emissão da nota fiscal. Além disso, existem vários campos novos na nota fiscal que precisam ser preenchidos e as empresas terão que saber como preencher, de acordo com as determinações da Receita Federal”, disse.

De acordo com o advogado, para se adequarem a essas mudanças, as empresas devem passar por adaptações tecnológicas, que farão com que os recursos provenientes da tributação das empresas sejam arrecadados, de forma antecipada, na fonte.

“Por exemplo, a Reforma traz a questão do split payment, que ocorrerá quando a empresa fizer uma venda. A empresa não vai contar com aquela parcela que ela receberia para depois pagar a União Federal, porque ela vai fazer no momento da transação. No próprio sistema será direcionado o valor da União, do Estado e dos municípios. A empresa só ficará efetivamente com a parte dela”, explica Tiago. Diante das mudanças, os empresários precisam estar preparados para os desafios em relação ao fluxo de caixa, que vão demandar atualizações tecnológicas.

Esses serão alguns dos temas que serão abordados na programação do Summit Reforma Tributária. Com programação das 13h às 21h, o evento também será uma oportunidade de troca de experiências entre empresários, gestores e lideranças.

Programação de Painéis - Summit Reforma Tributária

Painel 1 – Impactos no Setor de Serviços

Com o objetivo de mostrar de forma prática o impacto imediato em setores-chave, o especialista em mudanças no Simples Nacional, Carlos Pinto, debaterá o tema, com apresentação do especialista no setor de serviços, Pedro Barreto e mediação de Anderson Silva.



Painel 2 – Estratégias de Precificação

O tema “Estratégias de Precificação” será apresentado pela professora e tributarista Sigrid Kersting e debatido por um empresário do comércio, mostrando um caso real. O painel, que tem o objetivo de trazer informações sobre como ajustar preços e margens diante das mudanças tributárias, terá mediação do advogado tributarista, José Pinheiro.



Painel 3 – Estratégias para o Caixa da Sua Empresa

Com apresentação de Rafael Almeida, sócio da Ativos Precatórios, o painel abordará técnicas para manter a liquidez e preparar o caixa para enfrentar a transição. O painel será debatido pelo administrador Gustavo Queiroz e mediado pela advogada, Ana Carolina Damasceno.

Painel 4 – Estratégias para Transição



Com o objetivo de mostrar como líderes podem conduzir suas equipes e negócios durante a mudança sem perder produtividade, o tema será apresentado por Michael McCarthy (professor de Harvard, especialista em liderança e produtividade).



Painel 5 – Compliance e Preparação

Com o objetivo de mostrar o passo final da jornada e como os empresários devem se preparar com compliance e tecnologia, o painel será apresentado pelo especialista em compliance, Diljesse de Moura, debatido por Fernanda Asis (Sankhya, tax tech) e mediado pelo presidente da ACP, Tiago Carneiro.