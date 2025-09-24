Homem é atropelado na BR-101 ao tentar pegar boné que caiu na via

Vítima foi atendida pelo SAMU (Foto: PRF)

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta no Km 56 da BR-101, em Paulista, no sentido Abreu e Lima, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (24). De acordo com testemunhas, o pedestre estava tentando pegar o boné que usava e que havia caído na rodovia.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e precisou ser transportada de helicóptero para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

O motociclista também ficou ferido, mas sem gravidade. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

