Superfungo: Paciente não representa risco à saúde pública, diz SES após fuga no Otávio de Freitas

O superfungo Candida auris se prolifera quando o sistema imunológico está debilitado: transmissão por contato. FOTO: CDC/Divulgação (O superfungo Candida auris se prolifera quando o sistema imunológico está debilitado: transmissão por contato. FOTO: CDC/Divulgação)

O paciente de 33 anos, que fugiu nesta segunda-feira (22) do Hospital Otávio de Freitas e está infectado pelo fungo Candida auris (C. Auris), não representa risco à saúde pública, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

O Diario de Pernambuco apurou que o homem deu entrada no Otávio de Freitas, com suspeita de tuberculose, no último dia 3. Segundo a SES, ele foi infectado pelo superfungo na unidade hospitalar. Nesta tarde, o homem teria dito à equipe médica que “queria ir embora”, foi orientado a permanecer na unidade, mas deixou o local.

De acordo com a pasta, o vírus tem maior circulação no ambiente hospitalar e, por isso, a saída do paciente da unidade não traz riscos à saúde pública.

“Vale destacar que, por estar consciente e orientado, o paciente tem o direito de decidir sobre seu corpo e sua vida, escolhendo ou recusando tratamentos médicos”, diz a Secretaria, em nota.

A SES afirma, também, que o Hospital Otávio de Freitas “segue realizando procedimentos de limpeza e desinfecção do setor onde o paciente estava internado para posterior liberação para novas admissões”. Segundo afirma, não há nenhum novo caso do superfungo na unidade.

Infectado

O paciente, que é de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teria histórico de uso de drogas e estava em situação de rua antes da internação hospitalar.

Segundo apurou a reportagem, o homem apresentava quadro estável e já tinha condições de receber alta hospitalar há cerca de uma semana. Ele não foi liberado, no entanto, por não ter endereço fixo – o que colocaria em risco o seu monitoramento.

A complexidade da situação chegou a ser reportada à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e à Vigilância Sanitária de Pernambuco. As equipes médicas teriam até solicitado que o paciente fosse levado a um abrigo temporário para não “ficar preso” na UTI.

Confira a nota da Secretaria Estadual de Saúde na íntegra:

O Hospital Otávio de Freitas (HOF) informa, nesta segunda-feira (22/09), que o paciente citado evadiu-se da unidade contrariando as recomendações da equipe multidisciplinar para a continuidade do tratamento.

Vale destacar que, por estar consciente e orientado, o paciente tem o direito de decidir sobre seu corpo e sua vida, escolhendo ou recusando tratamentos médicos.

É importante frisar que mesmo colonizado pelo Candida auris (C. Auris) o paciente não representa um risco em saúde pública, visto que o fungo tem maior circulação em ambiente hospitalar.

A Candida pode representar maior risco em pacientes debilitados, com maior tempo de internação, com baixa imunidade e múltiplos procedimentos invasivos.

O HOF ressalta ainda que, no momento atual, não registra nenhum novo caso de Candida auris na unidade de saúde e segue realizando os procedimentos de limpeza desinfeção do setor onde o paciente estava internado para posterior liberação para novas admissões.

