Vini Jr. fica fora do top-10 e termina em 16º na Bola de Ouro após vice em 2024
Na temporada passada, Vini Jr. registrou 24 gols e 16 assistências em 66 partidas por Real Madrid e Seleção Brasileira
Publicado: 22/09/2025 às 15:49
Vinicius Junior (OSCAR DEL POZO / AFP)
O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, terminou na 16ª posição no prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. Vice na última temporada, o brasileiro acabou ficando fora do top-10 da tradicional premiação, cuja cerimônia de entrega ocorre nesta segunda-feira, em Paris.
Na temporada passada, Vini Jr. registrou 24 gols e 16 assistências em 66 partidas por Real Madrid e seleção brasileira. Pelo clube merengue, levantou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, títulos importantes, mas insuficientes para alavancar sua colocação na votação.
O prêmio considera o desempenho entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Nesse recorte, o brasileiro teve dificuldade em manter regularidade nas fases decisivas, o que pesou diretamente em sua ausência no grupo principal da lista. Entre seus companheiros de clube, Jude Bellingham apareceu apenas na 23ª posição.
Outro brasileiro na disputa é Raphinha, ainda sem posição confirmada. O atacante do Barcelona aparece entre os 30 melhores do mundo e vai terminar a temporada à frente de Vini Jr. A imprensa espanhola, inclusive, publicou neste domingo uma reportagem na qual afirma que o jogador do clube merengue "retrocedeu cinco anos".
Após o vice na última temporada, Vinicius viveu um momento de queda. Sob o comando de Xabi Alonso, perdeu espaço no time titular do Real Madrid, além de ter ficado fora da última convocação da seleção brasileira feita por Carlo Ancelotti. O contraste com o status de protagonista em anos anteriores é evidente.
Apesar das críticas individuais, o Real Madrid mantém desempenho sólido e lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos. Vini Jr. segue integrado ao elenco e tem nova oportunidade de reagir nesta terça-feira, às 16h30, contra o Levante, fora de casa, pelo torneio nacional.
Confira as posições conhecidas da Bola de Ouro:
11º - Pedri (Barcelona)
12º - Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
13º - Harry Kane (Bayern de Munique)
14º - Désiré Doué (PSG)
15º - Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Olise (Bayern de Munique e França)