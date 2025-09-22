Superfungo: Paciente com Candida auris foge do Hospital Otávio de Freitas, no Recife

Diagnosticado com o superfungo Candida auris, paciente de 33 anos fugiu do Hospital Otávio de Freitas nesta segunda--feira (22)

O superfungo Candida auris se prolifera quando o sistema imunológico está debilitado: transmissão por contato. FOTO: CDC/Divulgação (O superfungo Candida auris se prolifera quando o sistema imunológico está debilitado: transmissão por contato. FOTO: CDC/Divulgação)

O paciente de 33 anos, que foi diagnosticado com o superfungo Candida auris, fugiu nesta segunda-feira (22) do Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió, Zona Oeste do Recife, onde estava internado desde o início do mês.

O Diario de Pernambuco apurou que o paciente é um homem em situação de rua e apresenta histórico de uso de drogas. Ele havia dado entrada no Otávio de Freitas, com suspeita de tuberculose.

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o paciente “não estava de alta” e “evadiu-se”.

