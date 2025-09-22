56 kg de cocaína são apreendidos a caminho de PE em operação com 3 presos

Droga foi interceptada em caminhonete na BR-316, em Picos, no Piauí, e seria destinada a Pernambuco

Polícia Civil apreende 56 kg de cocaína e prende três suspeitos em operação integrada (Divulgação/Ascom PCPE)

Três homens foram presos e 56 quilos de cocaína foram apreendidos em uma ação da Polícia Civil de Pernambuco, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apoio da Polícia Civil de Picos (PI), na madrugada desta segunda-feira (22), na BR-316, em Picos, no Piauí.

Segundo a polícia, as investigações indicavam a chegada de um carregamento de drogas ao Sertão de Pernambuco. “A equipe vinha acompanhando essa movimentação desde o fim de semana. Identificamos que duas caminhonetes fariam o transporte do entorpecente até Pernambuco”, explicou o delegado Joseilton Sampaio, responsável pela operação.

Durante a inspeção dos veículos na BR-316, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em compartimentos ocultos de uma caminhonete Toyota Hilux. Também foi apreendida uma Ford F-250.

Segundo o delegado, a ação foi resultado de um trabalho contínuo de inteligência. “Mais uma vez conseguimos impedir que uma grande quantidade de droga chegasse ao estado e fosse distribuída, causando danos à sociedade pernambucana. O trabalho investigativo foi fundamental para a prisão dos suspeitos e a retirada dessa carga de circulação”.

De acordo com a corporação, os presos e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Picos, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.