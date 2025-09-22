Homem em situação de rua é encontrado morto na Mata Sul de Pernambuco

Vítima de 57 anos tinha lesão na cabeça; polícia investiga o caso como homicídio

Um homem em situação de rua, identificado como Marcelo Firmino Lins, de 57 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (21), na Avenida Maria Amália de Melo, área central de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima apresentava um ferimento na cabeça.

Segundo à PM, ao lado do corpo foi localizado um paralelepípedo, que pode ter sido utilizado na agressão. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram a análise no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela Delegacia de Palmares. As investigações continuam para identificar autoria e motivação do crime.

