Santa Cruz bate recorde de bilheteria contra Maranhão na semifinal da Série D

Santa Cruz bate seu recorde de bilheteria contra o Maranhão na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro
Publicado: 22/09/2025 às 09:04
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Clube querido da multidão! A campanha do Santa Cruz na Série D de 2025 já pode ser considerada memorável dentro e fora de campo. No último sábado (20), o empate sem gols com o Maranhão, que garantiu a classificação coral para a decisão da Série D de 2025, entrou para a história não apenas pelo resultado em campo, mas também pela bilheteria registrada. De acordo com dados do blog do jornalista Cassio Zirpoli, a Cobra Coral registrou a maior arrecadação de sua história: R$ 1.464.705 de renda bruta para um público de 40.892 torcedores na Arena Pernambuco.
O único jogo que não pertence à Série D na lista é a vitória por 2 a 1 sobre o Betim, no Arruda, pela Série C de 2013 — ano em que o Santa Cruz conquistou o acesso à Série B. A arrecadação na ocasião foi de R$ 1.392.610, agora a segunda maior da história tricolor.
Quatro jogos, quatro milhões
O duelo contra o Maranhão foi o quarto consecutivo do Santa Cruz nos mata-matas da Série D com renda milionária. Somados os confrontos diante de Sergipe, América-RN, Altos-PI e Maranhão, o Tricolor do Arruda alcançou R$ 4.959.705 em bilheteria, com um público acumulado de 159.932 torcedores.
Maiores rendas do Santa Cruz como mandante
1- R$ 1.464.705 – Santa Cruz 0x0 Maranhão (2025) - Arena Pernambuco (Série D)
2- R$ 1.392.610 – Santa Cruz 2x1 Betim (2013) - Arruda (Série C)
3- R$ 1.227.225 – Santa Cruz 1x0 América-RN (2025) -Arena Pernambuco (Série D)
4- R$ 1.219.140 – Santa Cruz 1x1 Altos-PI (2025) - Arena Pernambuco (Série D)
5- R$ 1.214.645 – Santa Cruz 0x0 Tocantinópolis (2022) - Arruda (Série D)
Expectativa pela final
O próximo compromisso do Santa Cruz será justamente a grande decisão da Série D, contra o Barra-SC, novamente na Arena Pernambuco. A expectativa é de nova lotação, com possibilidade de quebra de mais um recorde.
Mesmo sem ficar com toda a renda líquida, devido aos custos operacionais, taxas e impostos, o impacto financeiro e esportivo é evidente. A mobilização das arquibancadas evidencia a força do Santa Cruz, que chega à decisão embalado dentro e fora de campo. Agora, na corrida pelo título da Série D, a Cobra Coral conta com o privilégio de ter uma torcida que figura entre as mais apaixonadas do Brasil.