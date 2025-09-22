Santa Cruz bate recorde de bilheteria contra Maranhão na semifinal da Série D

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Clube querido da multidão! A campanha do Santa Cruz na Série D de 2025 já pode ser considerada memorável dentro e fora de campo. No último sábado (20), o empate sem gols com o Maranhão, que garantiu a classificação coral para a decisão da Série D de 2025, entrou para a história não apenas pelo resultado em campo, mas também pela bilheteria registrada. De acordo com dados do blog do jornalista Cassio Zirpoli, a Cobra Coral registrou a maior arrecadação de sua história: R$ 1.464.705 de renda bruta para um público de 40.892 torcedores na Arena Pernambuco.

O Mais Querido segue provando que sua torcida é uma das mais apaixonadas e fiéis do país. Em 2025, o Santa Cruz registrou três das cinco maiores rendas da sua história como mandante, consolidando a força do povo tricolor mesmo longe da elite do futebol nacional. Além desse recorde recente, o Tricolor também alcançou arrecadações expressivas nas partidas contra o América-RN (R$ 1.227.225, em 30/08/2025) e Altos (R$ 1.219.140, em 18/08/2025), ambas também disputadas na Arena PE. O estádio, inclusive, aparece como palco de três dos cinco maiores públicos pagantes da história coral.

O único jogo que não pertence à Série D na lista é a vitória por 2 a 1 sobre o Betim, no Arruda, pela Série C de 2013 — ano em que o Santa Cruz conquistou o acesso à Série B. A arrecadação na ocasião foi de R$ 1.392.610, agora a segunda maior da história tricolor.

Quatro jogos, quatro milhões

O duelo contra o Maranhão foi o quarto consecutivo do Santa Cruz nos mata-matas da Série D com renda milionária. Somados os confrontos diante de Sergipe, América-RN, Altos-PI e Maranhão, o Tricolor do Arruda alcançou R$ 4.959.705 em bilheteria, com um público acumulado de 159.932 torcedores.

Maiores rendas do Santa Cruz como mandante

1- R$ 1.464.705 – Santa Cruz 0x0 Maranhão (2025) - Arena Pernambuco (Série D)

2- R$ 1.392.610 – Santa Cruz 2x1 Betim (2013) - Arruda (Série C)

3- R$ 1.227.225 – Santa Cruz 1x0 América-RN (2025) -Arena Pernambuco (Série D)

4- R$ 1.219.140 – Santa Cruz 1x1 Altos-PI (2025) - Arena Pernambuco (Série D)

5- R$ 1.214.645 – Santa Cruz 0x0 Tocantinópolis (2022) - Arruda (Série D)

Expectativa pela final

O próximo compromisso do Santa Cruz será justamente a grande decisão da Série D, contra o Barra-SC, novamente na Arena Pernambuco. A expectativa é de nova lotação, com possibilidade de quebra de mais um recorde.

Mesmo sem ficar com toda a renda líquida, devido aos custos operacionais, taxas e impostos, o impacto financeiro e esportivo é evidente. A mobilização das arquibancadas evidencia a força do Santa Cruz, que chega à decisão embalado dentro e fora de campo. Agora, na corrida pelo título da Série D, a Cobra Coral conta com o privilégio de ter uma torcida que figura entre as mais apaixonadas do Brasil.