Polícia Federal apreendeu R$ 1 mil em cédulas falsificadas; jovem vai responder em liberdade

Estudante é preso com notas falsas em agência dos Correios em Paulista (Divulgação/PF)

Um estudante de 19 anos, natural de João Pessoa (PB), foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) ao retirar uma encomenda contendo R$ 1 mil em notas falsas em uma agência dos Correios, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife. As cédulas apreendidas eram dos valores de R$ 200, R$ 100 e R$ 20.

De acordo com a PF, a prisão ocorreu após a identificação de uma remessa suspeita. O jovem foi abordado no momento em que deixava a agência e, ao abrir o pacote, foram confirmadas as cédulas falsificadas.

Ainda segundo a PF, ele foi levado para a sede da Polícia Federal, no Recife, e autuado pelo crime de moeda falsa, que prevê pena de três a doze anos de prisão, além de multa.

Durante o interrogatório, o estudante relatou ter comprado as notas por R$ 200, por meio de um aplicativo de mensagens, mas não forneceu detalhes sobre quem fez a venda.

Após passar por audiência de custódia, ele foi liberado e deverá responder ao processo em liberdade, cumprindo medidas cautelares, como comparecer mensalmente à Justiça e não deixar a cidade sem autorização.

Orientações para evitar prejuízos

A Polícia Federal alerta que comerciantes e consumidores devem estar atentos para não receber notas falsas. Entre as principais recomendações estão:

* verificar a textura e o relevo das cédulas;

* observar a nitidez das cores e da impressão;

* checar a numeração das notas;

* conferir a marca d’água contra a luz;

* comparar com uma cédula verdadeira em caso de dúvida;

* utilizar o aplicativo “Dinheiro Brasileiro”, do Banco Central, que mostra os elementos de segurança presentes em cada nota.