Jovem é atropelado por viatura da PM no Recife e passa seis dias aguardando leito de UTI

Atropelamento deixou jovem em estado grave (Foto: Reprodução)

Um jovem de 24 anos, identificado como Cleanderson Lemos da Silva, ficou em estado grave após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O acidente ocorreu no dia 21 deste mês, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, e foi registrado por uma câmera de veículo que passava pelo local.

As imagens mostram o momento em que Cleanderson atravessa a via, enquanto a viatura, em alta velocidade pela faixa azul, exclusiva para ônibus, o atinge. O jovem foi arremessado ao chão,

Desde o atropelamento, Cleanderson foi levado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, onde permaneceu internado em estado grave, entubado e respirando com ajuda de aparelhos. Mesmo com laudos médicos apontando a necessidade imediata de tratamento intensivo, ele aguardou por seis dias até conseguir uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A transferência só aconteceu na quarta-feira (27), após decisão judicial que determinou ao governo estadual providenciar a vaga imediatamente.

Por conta da demora de um leito na UTI, familiares da vítima acionaram a Defensoria Pública, que ingressou com ação judicial pedindo o internamento. O processo aponta que Cleanderson sofreu traumatismo cranioencefálico grave e contusão pulmonar.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Pernambuco pela Delegacia do Ipsep como ocorrência de atropelamento com vítima não fatal. A Polícia Militar abriu uma sindicância para apurar os fatos.

