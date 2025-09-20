Vaqueiro morre após cair do cavalo na Vaquejada de Surubim

Vaqueiro experiente, Mãozinha se desequilibrou após derrubar o boi e caiu do cavalo, batendo contra a grade de proteção do Parque J. Galdino

Mãozinha faleceu nessa sexta-feira (19) após cair de um cavalo na Vaquejada de Surubim (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vaqueiro morreu após cair de um cavalo, nesta sexta-feira (19), em Surubim, no Agreste de Pernambuco. Conhecido como Mãozinha, o vaqueiro participava da Vaquejada de Surubim no Parque J. Galdino.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o vaqueiro montado no seu cavalo, após derrubar o boi, ele desequilibra e não consegue voltar à sua posição na sela. Então ele cai e bate contra a cerca de proteção.

Segundo informações extraoficiais, ele chegou a ser levado para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu.

Reconhecido no meio da vaquejada, Mãozinha era experiente e possuía diversos prêmios. No início da noite deste sábado (20), o vaqueiro foi homenageado pelo Parque J. Galdino e pelos amigos, que o aplaudiram e honraram sua história na vaquejada. Mais cedo, através das redes sociais, o pátio lamentou a morte do vaqueiro com uma nota de pesar.

“Com muita tristeza, o Parque J Galdino recebeu a notícia do falecimento do vaqueiro Mãozinha, figura marcante e respeitada no meio da vaquejada. Seu amor pelo esporte, sua dedicação e alegria que espalhava por onde passava deixam um legado inesquecível entre amigos, familiares e toda a vaqueirama”, disseram na nota.