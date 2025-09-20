Suposto gerente do tráfico é morto pela PM após confronto em Ipojuca

Rodrigo Feliciano de Freitas, de idade não divulgada, seria gerente do tráfico na região

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

Um homem foi morto pela Polícia Militar, na tarde dessa sexta-feira (19), no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, na Mata Sul de Pernambuco. Segundo informações extraoficiais, Rodrigo Feliciano de Freitas, de idade não divulgada, seria gerente do tráfico na área.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, durante patrulhamento do 18º BPM, Rodrigo e outro homem estavam em motocicleta, quando desviaram da equipe policial pela contramão e perderam a direção do veículo.

Com a chegada dos policiais, o homem se rendeu e, segundo a corporação, Rodrigo entrou em confronto com a guarnição. Por meio de nota, a Polícia informou que Rodrigo ferido e socorrido para uma unidade hospitalar, onde faleceu.

“A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social vai instaurar uma Investigação Preliminar (IP), acompanhar o inquérito e verificar a repercussão administrativa dos fatos”, completam em nota. Esse procedimento “segue o protocolo estabelecido e atende à recomendação do Ministério Público, segundo a qual todos os casos de intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar na Corregedoria”.

A morte é investigada pela 15ª Delegacia de Homicídios.