Operação policial cumpre 21 mandados contra organização envolvida com tráfico e lavagem de dinheiro

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Limoeiro e cumpridos nos municípios Limoeiro, Feira Nova, Bom Jardim e no Recife

A ação resultou na expedição de sete mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão (Foto: Divulgação/ PCPE)

Com foco em desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta quinta-feira (18) a 59ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “Cartuccia” com o cumprimento de 21 mandados de prisão, busca e apreensão, nos municípios de Limoeiro, Feira Nova, Bom Jardim e no Recife.

Iniciada em setembro de 2023, a ação resultou na expedição de sete mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara Criminal da Comarca de Limoeiro.

Durante a operação, foram mobilizados 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

O trabalho contou ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), além da participação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Seap-PE.