Sesi abre 300 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) abriu 300 vagas para cursos gratuitos de qualificação pçrofissional.

São 150 vagas para "Comunicação no Foco Organizacional" e outras 150 para "Gestão do Tempo".

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de setembro, ou enquanto houver vagas, pelo site, na aba "Educação Continuada".

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, acesso à internet, e-mail e conhecimentos básicos de informática.

O objetivo do curso "Gestão do Tempo" é fazer com que os alunos compreendam a importância da organização e do planejamento como estratégia para uma maior produtividade e eficiência dentro do ambiente de trabalho. Com uma carga horária de 8 horas, o curso irá abordar temas como O tempo e seu impacto nas organizações; A questão do tempo na contemporaneidade; administrando o tempo; Quantidade X Qualidade; Desafios da gestão do tempo nos âmbitos pessoal e profissional; Administração do tempo e estabelecimento de prioridades; como fazer uma boa gestão do tempo?

O curso "Comunicação no Foco Organizacional" irá promover conhecimentos básicos sobre a comunicação em situações organizacionais, considerando demandas de trabalho e interações com as pessoas, uma vez que as relações interpessoais são essenciais para os processos produtivos. Entre os conteúdos que serão abordados estão O que é comunicação e qual sua importância; Aspectos que envolvem a comunicação; Fatores implicados na comunicação; Comunicação e as suas formas de abordagem; Gestão e comunicação; Relações entre comunicação, trabalho e aprendizagem; as teorias da comunicação nas organizações; Comunicação com excelência; algumas estratégias para melhoria da comunicação no trabalho. A carga horária é de 20h.

Após realizar a matrícula, o estudante terá 30 dias para terminar o curso desejado. Depois de concluir, ele deverá participar de uma avaliação na plataforma educacional e, ao atingir o mínimo de 70 pontos no exame, receberá o certificado.