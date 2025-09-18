Marcas Preferidas homenageia as marcas mais lembradas no estado

Recife, PE, 17/09/2025 - MARCAS PREFERIDAS - Na tarde desta quarta-feira(17), o Diario de Pernambuco realizou a entrega do premio Marcas Preferidas. (Rafael Vieira)

Na tarde da última quarta-feira (17), o Diario de Pernambuco apresentou o evento "Marcas Preferidas 2025", homenageando as 58 marcas mais lembradas pelos pernambucanos em 14 segmentos. A pesquisa das principais marcas foi feita entre os dias 6 e 23 de maio, pelo Instituto Exatta, ouvindo 1.600 moradores do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, com o método “Top of Mind”.

