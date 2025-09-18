Taxista é assassinado dentro de casa em Olinda

A vítima estava lavando o carro no quintal quando foi surpreendida pelo suspeito que efetuo um disparo

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um taxista, de 67 anos, foi morto a tiro no quintal de casa na noite desta quarta-feira (17), no bairro da Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O crime ocorreu em uma área conhecida como Sem Terra.

Segundo informações extraoficiais, a vítima, identificada como Cícero Antônio da Silva, estava lavando o carro no quintal de casa quando um homem entrou no imóvel pulando o muro e atirou à queima-roupa. O disparo atingiu o taxista, que morreu antes de receber socorro.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista teria se envolvido recentemente em uma briga e estaria ameaçado de morte, circunstância que pode estar relacionada ao homicídio.

Equipes do Instituto de Criminalística realizaram a perícia, e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de homicídios Metropolitano Norte. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou.