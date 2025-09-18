Operação Redário mira grupo suspeito de extorsão e ocultação de cadáver em Ipojuca

Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca em Gameleira, na Zona da Mata Norte, e em São Paulo

Foram cumpridos mandados em Gameleira, na Mata Norte (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, nesta quinta-feira (18), a Operação Redário, com foco na desarticulação de um grupo criminoso investigado por extorsão qualificada e ocultação de cadáver.

De acordo com a corporação, as investigações começaram em fevereiro e resultaram na expedição de oito mandados de prisão e oito de busca e apreensão, todos autorizados pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, em Gameleira, na Zona da Mata de Pernambuco e em São Paulo.

Ao todo, 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participaram da operação. Os trabalhos são conduzidos pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios, vinculada à Divisão de Homicídios Metropolitana Sul, sob coordenação do delegado Marcos de Castro.

A apuração contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e da Polícia CivildeSãoPaulo.