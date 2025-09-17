Diario é homenageado em celebração dos 33 anos da Copergás

Evento de celebração do aniversário de 33 anos da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), aconteceu nesta quarta (17), no RioMar Trade Center, na Zona Sul do Recife. O Diario de Pernambuco foi um dos homenageados na ocasião

Copergás fez homenagens durante evento de 33 anos, no Recife (Rafael Vieira/DP)

O Diario de Pernambuco foi homenageado durante o evento de celebração dos 33 anos da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), nesta quarta (17), no RioMar Trade Center, na Zona Sul do Recife. Alguns parceiros da corporação foram escolhidos para receber a agraciação.

“Assim como a Copergás, o Diario é um patrimônio do estado de Pernambuco, com a memória que completa 200 anos neste ano, isso é uma coisa muito relevante. E, assim como a Copergás, contribui bastante para o crescimento do estado de Pernambuco, então é uma honra para gente ter o Diario aqui como parceiro também neste evento”, disse o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa.

Além da celebração do aniversário da Copergás, foi comemorada o alcance da marca de 100 mil clientes. A empresa foi a primeira no Nordeste a registrar o número.

“Copergás é fundamental para o crescimento do estado de Pernambuco, para adotar o estado de infraestrutura. Hoje a gente comemora 100 mil clientes, a primeira distribuidora do Nordeste a alcançar esse número, a quinta maior distribuidora do Brasil, uma empresa que continua crescendo, Então, a gente comemora muito tudo o que a gente já construiu e olhando para a frente tem muito mais para construir”, disse Bruno Costa.

Transição energética

O secretário de Desenvolvimento Econômico Guilherme Cavalcanti, esteve presente e destacou a importância da Copergás para o Estado de Pernambuco no processo de transição energética.

“Hoje a gente celebra principalmente o papel crucial que o gás tem no processo de transição energética. A gente tem dito que a estratégia de Pernambuco não é pular para o final da cadeia da transição, mas sim viver cada etapa dela legando para o estado emprego, renda e mais desenvolvimento econômico a partir daquilo que já existe, que é o gás natural. A gente espera expandir a rede, formar novos clientes, e fazer que a Copergás cresça cada vez mais e contribua cada vez mais para o desenvolvimento de Pernambuco”, compartilhou.