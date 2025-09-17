Tema do Galo da Madrugada em 2026 destaca a preservação do meio ambiente

O Galo da Madrugada contará com uma série de ações inclusivas e sustentáveis para a construção do seu desfile de 2026. O tema "Frevo no Planeta Galo" foi anunciado em coletiva, na manhã desta quarta-feira (17).

O Galo da Madrugada foi idealizado numa reunião familiar em 1978. Os primeiros componentes tinham por objetivo resgatar o Carnaval de rua do Recife. (Rafael Vieira/DP Foto)

Ainda faltam cinco meses para o Carnaval, mas o Galo da Madrugada já adiantou qual será o tema que vai nortear seu desfile no sábado do dia 14 de fevereiro de 2026. Com a proposta de ressaltar a importância das práticas sustentáveis e exaltar as riquezas da fauna e flora brasileira, o bloco anunciou, nesta quarta-feira (17), que o tema do próximo ano será “Frevo no Planeta Galo”.

“É um tema realmente muito rico, com o qual queremos chamar a atenção de todos sobre o dever que temos de zelar mais pelo nosso planeta, nosso meio ambiente, nossos rios, mares, fauna e flora. Temos que estar preocupados com tudo isso”, afirma Rômulo Meneses, presidente do Galo.

De acordo com ele, todos os carros alegóricos serão pautados pelo tema, exaltando riquezas naturais e destacando alternativas de redução de impactos ambientais, como reciclagem e as energias limpas. Os artistas plásticos Sandro Nóbrega e André Menezes ficarão à frente da identidade visual do projeto.

Ela tomará como ponto de partida esculturas criadas por André, confeccionadas com materiais recicláveis. “Utilizamos resíduos como garrafa pet, vasilhame de água sanitária, isopor, papelão e jornal”, conta ele. De acordo com o bloco, todos os resíduos sólidos que foram coletados na passagem do Galo deste ano também serão utilizados para a construção do próximo desfile.

Os cerca de 30 trios elétricos, que garantem a folia para um público de mais de dois milhões de foliões concentrados em 6,5km de percurso – do Forte das Cinco Pontas à Rua do Sol-, também vão entrar no clima de exaltação e preservação do meio ambiente.

Cada um deles, será “batizado” em homenagem a um item da fauna ou da flora brasileira. “Além disso, também iremos orientar os artistas para que, em determinado momento das apresentações, tragam mensagens aos foliões de incentivo ao cuidado com o planeta”, acrescenta Rômulo.

Desfile

Carnavalesco do Galo da Madrugada e um dos responsáveis pela confecção das fantasias dos destaques que desfilam nas alegorias, Francisco Câmara promete levar ao desfile a beleza e o colorido das riquezas naturais, sem esquecer da mensagem de preservação.

“Trazer esse tema para o carnaval é, ao mesmo tempo, exaltar as maravilhas do planeta Terra, um planeta azul, um planeta verde e de vida, e também mostrar aos brincantes, de forma lúdica, a importância da sustentabilidade e do que queremos deixar para as gerações", diz.

A agremiação, fundada em 23 de janeiro de 1978 e que saiu às ruas pela primeira vez no dia 04 de fevereiro do mesmo ano, completa, em 2026, 48 anos de existência.

Como de tradição, o desfile do dia 14 de fevereiro terá início, pontualmente, às 9h, com o mesmo roteiro dos anos anteriores - saindo do Forte das Cinco Pontas, seguindo pela Rua Imperial, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes, finalizando na Rua do Sol, num total de 6,5 km de percurso em cerca de seis horas de espetáculo.

No comando dos cerca de 30 trios elétricos, artistas pernambucanos - alguns, acompanhados de convidados do cenário nacional - fazem a festa para um público estimado de mais de dois milhões de foliões.

Impacto ambiental

Tal como já tem realizado nos últimos carnavais, o Galo da Madrugada pretende intensificar, para o próximo ano, suas iniciativas que visam à redução dos impactos ao meio ambiente. Uma delas é a coleta seletiva dos resíduos sólidos (como latinhas, plástico e vidro) descartados durante o desfile do Sábado de Zé Pereira, por meio de parceria com doze cooperativas de catadores do Recife.

“É um trabalho do qual temos nos orgulhado muito e tem gerado ótimos resultados desde 2020, quando demos início a essas ações. Contamos com o apoio de cerca de 300 trabalhadores, tanto das cooperativas quanto avulsos, que recebem do Galo todo o suporte necessário, como alimentação e equipamentos de proteção individual, além de uma remuneração e compra direta dos materiais”, detalha Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

Entre as novas ações está a transformação, já em andamento, de lonas dos trios elétricos do desfile de 2025 em acessórios como ecobags e carteiras, fruto de uma parceria entre o Galo e a Comunidade Pequenos Profetas - CPP, Organização Não Governamental, vizinha à sede do bloco, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O Coletivo, formado por cerca de 15 mulheres - em sua maioria, mães dos menores atendidos pelo CPP -, reúne-se todos os sábados na sede da instituição e, há cinco meses, produz os acessórios, a partir das lonas doadas pelo Galo. Parte do Coletivo, Aucilene Santana conta que muitas dessas produções já foram vendidas.

“Além de gerar renda pra elas, esse trabalho também as agrega ao universo da moda e da sustentabilidade. É uma infinidade de peças que conseguimos produzir a partir dos materiais: ecobags, estojo, carteira que chamamos de ‘porta-riqueza’, ecochaveiros e lixeiro para carro. Dá pra fazer muita coisa bonita”, detalha.

Também faz parte das ações do Galo para o próximo carnaval a compensação de 100% do carbono emitido nas atividades que envolvem o desfile do bloco - iniciativa que a agremiação põe em prática, pelo terceiro ano consecutivo, com o apoio da Ambipar, empresa brasileira especializada em soluções ambientais.

“Mais uma vez, o Galo se destaca como um bloco carnavalesco que se preocupa com o meio ambiente, com o futuro das próximas gerações e nós estamos muito felizes por mais um ano de parceria nessa jornada de cuidar do nosso planeta. Faremos, com todo o cuidado, a contabilização de todas as emissões de gases de efeito estufa dos trios elétricos, construção e montagem do Galo (gigante), deslocamento do público, camarotes e vamos compensar 100% dessas emissões fazendo, novamente, um Galo da Madrugada 100% carbono neutro”, adianta Vinícius Hernandes, especialista em créditos de carbono e gerente de negócios sustentáveis da Ambipar.

Inclusão

Aliadas à mensagem de preservação do planeta, as temáticas sobre inclusão e acessibilidade também compõem o mote do Galo para o carnaval do próximo ano.

“A inclusão já faz parte do DNA do Galo. O bloco sempre foi reconhecido por ser um carnaval participativo e, nos últimos anos, temos trabalhado de forma cada vez mais intensa nessas questões. Nossas parcerias, como as que temos com as cooperativas de catadores e com a própria CPP, visam não somente à sustentabilidade como também à participação de todos esses personagens no nosso universo”, pontua o vice-presidente da agremiação, Rodrigo Menezes.

Ele lembra, ainda, que o desfile do Galo deste ano foi aberto com uma ala formada por pessoas com deficiência. Para o Carnaval 2026, o bloco - que recebeu, mês passado, o título de “Amigo dos Direitos Humanos - Pessoa com Deficiência”, da Prefeitura do Recife - promete dar ainda mais destaque à acessibilidade.

“Este ano, tivemos cerca de 100 PCD’s desfilando no Galo, número que esperamos aumentar em 2026. Além dessa ala com um trio, também queremos adaptar uma alegoria exclusiva para eles. Com isso, queremos não só dar mais visibilidade como, principalmente, inserir esses cidadãos cada vez mais nessa festa que também é deles”, acrescenta Guilherme.

SERVIÇO

Galo da Madrugada 2026